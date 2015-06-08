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市场报道 | 2015年 6月 9日 星期二 04:19 BJT

美国股市: 道琼工业指数收低0.46%，Nasdaq指数下滑0.92%

路透纽约6月8日 - 美国股市周一下滑，因投资者担心希腊危机，且在揣摩美国联邦储备理事会(美联储/FED)可能最早在9月升息的前景。

道琼工业指数 收低82.91点，或0.46%，收报17,766.55点；标准普尔500指数 下跌13.55点，或0.65%，收报2,079.28点；Nasdaq指数 下跌46.831点，或0.92%，收报5,021.627点。(完)

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