美国股市：收挫，道指跌至去年收盘水准之下

* Nasdaq指数和标普500指数触及一个月最低

* 苹果对Nasdaq指数和标普500指数拖累最大

* Atmel受购并报道提振跳升

* 华尔街银行预计美联储9月升息

* 道指收低0.46%，标普500指数跌0.65%，Nasdaq指数跌0.92%

路透6月8日 - 美国股市周一下滑，因投资者担心希腊危机，且斟酌美国联邦储备理事会(美联储/FED)最早在9月升息的可能性。

由于投资人对美联储近十年来首次升息时机愈发紧张，道琼工业指数跌至去年收盘水准之下。

上周五美国公布的5月非农就业数据强于预期，促使市场预计美联储将在9月升息，较部分投资人原先预期的要早。

“5月就业数据直指升息的可能性增加。市场在消化这一观点，”LEK Securities销售和交易部门董事Frank Davis称。

希腊和欧盟的官员周一会晤，但鲜有迹象显示为避免希腊在6月底救助计划到期时可能出现违约取得了进展，这也令美国投资人不安。

RidgeWorth Investments资产配置部门董事兼高级投资策略师Alan Gayle称，“我们认为是否能成功解决希腊问题仍是未知数。”

在有报道称美国总统奥巴马表达了对美元强势的担忧后，美元回软，但之后奥巴马否认了该报道。

道琼工业指数 收低82.91点，或0.46%，收报17,766.55点；标准普尔500指数 下跌13.55点，或0.65%，收报2,079.28点；Nasdaq指数 下跌46.831点，或0.92%，收报5,021.627点。

标普10大类股中有九种收低，科技股 以1.2%领跌。

在周一收低后，道指今年迄今跌0.32%，标普500指数升0.99%，Nasdaq指数大涨6.02%。

晶片商Atmel Corp 跳升3.56%，此前路透报道该公司正探寻包括可能出售在内的策略方案。

苹果 在发布新的音乐服务后收低0.66%，报127.80美元，对Nasdaq指数和标普500指数的拖累最大。

航空股 大跌4.34%，JetBlue 急挫7.22%，卡塔尔航空要求该行业最大的贸易组织解决保护主义问题，对美国的航空公司游说美国政府限制来自海湾地区航空公司的竞争作出回击。

特斯拉 升2.87%，日本电子业巨擘Panasonic Corp 计划自今年秋季调派数百名员工至特斯拉汽车(Tesla)位于内华达州的超级电池工厂Gigafactory，为该厂投产做准备。该公司并证实该厂将于明年的某个时点投产。

根据BATS Global Markets提供的数据，美国各证交所共计成交约55亿股，低于6月迄今日成交均值61亿股。

纽约证交所下跌股与上涨股分别为2,153和884家，比率为2.44:1；Nasdaq市场下跌股与上涨股分别为1,785和1,004家，比率为1.78:1。

有九只标普500指数成份股触及52周新高，九只触及新低；有131只Nasdaq综合指数成份股触及52周新高，28只触及新低。(完)