美国股市: 道琼工业指数收高1.33%，Nasdaq指数上涨1.25%

路透纽约6月10日 - 美国股市周三跳涨，因投资者对希腊和债权人离达成协议更近一步感到乐观，且科技股和金融股走强。

根据初步收盘数据，道琼工业指数 收高236.36点，或1.33%，至18,000.40点；标准普尔500指数 收涨25.05点，或1.2%，至2,105.20点；Nasdaq指数 上升62.824点，或1.25%，至5,076.689点。(完)