美国股市：跳升，因对希腊能达成协议感到乐观且金融股走强

美国FED：旧金山联储总裁威廉姆斯称需在经济超出目标前升息
路透旧金山1月20日 - 旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯周五重申，认为美联储需在经济超出FED就业及通胀目标之前就减少货币刺激措施，美联储必须“用力踩下煞车”。
* 道琼工业指数四日连跌后反弹
* Netflix触及纪录高位
* 道指升1.3%，标普500指数升1.2%，Nasdaq指数收高1.3%
路透纽约6月10日 - 美国股市周三跳涨，因投资者对希腊和债权人离达成协议更近一步感到乐观，且科技股和金融股走强。
标普500指数10大类股全线上扬，科技股 以1.6%升幅领涨。
标普金融股指数 受升息前景带动攀升1.4%，超过去年收盘水准。
欧元集团主席迪塞尔布洛姆称希腊同债权人仍有可能在6月18日欧元区财长会议前达成协议避免违约，只有几个问题需要解决，但希腊回应的建议还不能令人满意。
彭博稍早报导称德国政府可能放松要求，只要希腊明确承诺至少实施一项所要求的改革措施就能释出金援。但之后德国政府发言人回应称，德国将仅接受希腊同国际债权人达成的改革换现金协议。
“投资人认为他们要么进一步推迟解决问题，要么达成某种都能接受的协议，这对市场温和利多。这避免了短期不利因素的出现。”Platinum Partners总裁Uri Landesman称。
Netflix 大涨3.7%，报671.10美元，触及盘中纪录高位692.79美元，昨日股东批准大规模增发，这是向可能分拆股票迈出的第一步。
道琼工业指数 收高236.36点，或1.33%，至18,000.40点；标准普尔500指数 收涨25.05点，或1.2%，至2,105.20点；Nasdaq指数 上升62.824点，或1.25%，至5,076.689点。
因投资人预计美联储将提前，而不是推迟升息，美股一直承压。美联储表示只有在数据显示美国经济复苏后才会升息。
美国专业保险公司HCC Insurance Holdings 暴涨36.4%，报77.35美元，此前日本东京海上控股 同意斥资75亿美元收购HCC，这将是今年日本企业规模最大的收购行动。
根据BATS Global Markets提供的数据，美国各证交所共计成交约65亿股，高于6月迄今日成交均值60亿股。
纽约证交所上涨股与下跌股分别为2,207和849家，比率为2.60:1；Nasdaq市场上涨股与下跌股分别为2,032和731家，比率为2.78:1。
有35只标普500指数成份股触及52周新高，四只触及新低；有167只Nasdaq综合指数成份股触及52周新高，34只触及新低。(完)
路透旧金山1月20日 - 旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯周五重申，认为美联储需在经济超出FED就业及通胀目标之前就减少货币刺激措施，美联储必须“用力踩下煞车”。
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透北京1月22日 - 据新华网报导，中国互联网投资基金周日正式成立。该基金经国务院批准设立，由国家网信办和财政部共同发起，以通过市场化方式支持互联网创新发展；基金规划总规模1,000亿元人民币。