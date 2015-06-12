美国股市：收低，因希腊危机仍未解决且能源股下挫

* IMF退出后希腊谈判受挫

* 美国6月消费者信心指数初值上扬

* 下周美联储货币政策会议令投资人愈发谨慎

* 推特执行长突然卸任后股价攀升

* 道指跌0.8%，标普500指数收低0.7%，Nasdaq指数跌0.6%

路透6月12日 - 美国股市周五下跌，因希腊债务磋商触礁，且投资者担心美国联邦储备理事会(美联储/FED)将有多快升息，遂保持谨慎态度。

能源股连续第二日跟随油价下滑，标普能源股指数 跌1.2%，引领今日跌势，标普保健股指数 以1.1%跌幅紧随其后。

强劲的消费者信心等数据巩固了美国经济可能正重拾动能的观点，这也在下周美国联邦储备理事会(FED/美联储)举行9月前最后一次会议前加剧了投资者的紧张情绪。

在昨日国际货币基金组织(IMF)退出同希腊的谈判后，今日欧盟官员表示，他们已经对希腊局势可能出现最坏情况举行了首次正式讨论，这也令投资人担心。

“又是受到希腊局势影响，每天都上演不同的戏码，大涨后就是回落，完全受更接近达成协议还是进一步陷入僵局左右，”Janney Montgomery Scott首席投资策略师Mark Luschini表示。

道琼工业指数 收跌140.53点，或0.78%，至18,898.84点；标准普尔500指数 收低14.75点，或0.7%，至2,094.11点；Nasdaq指数 下跌31.407点，或0.62%，至5,051.102点。

本周，道指上涨0.3%，标普500指数录得的升幅不到0.1%，Nasdaq指数下跌0.3%，连续第三周下跌。

美国密歇根大学消费者信心指数6月初值升至94.6，5月为90.7。

本周公布的一系列经济数据都十分强劲，为经济在第二季初成长迟缓后开始重拾动能的最新迹象。

这令投资人愈发谨慎，“特别是还有几天美联储就将举行货币政策会议，”Luschini称。

华尔街银行的分析师预计美联储将在9月升息，这可能是近十年的首次升息。

推特 升0.2%，报35.90美元，昨日该公司执行长称将卸任。

根据BATS Global Markets提供的数据，美国各证交所共计成交约50亿股，低于6月迄今日成交均值61亿股。

纽约证交所股下跌与上涨股分别为1,945和1,075家，比率为1.81:1；Nasdaq市场下跌股与上涨股分别为1,586和1,146家，比率为1.38:1。

有五只标普500指数成份股触及52周新高，八只触及新低；有73只Nasdaq综合指数成份股触及52周新高，28只触及新低。(完)