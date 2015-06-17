修正-美国股市: 道琼工业指数收高0.17%，Nasdaq指数上涨0.18%

(更正：内文第一段周二有误，应为周三)

路透纽约6月17日 - 美国股市周三在震荡交投中小幅收高，此前美国联邦储备理事会(FED/美联储)表示美国经济可能足够强劲，能支撑在年内升息，尽管未来几年利率预估要比之前的预估略低。

道琼工业指数 收高31.26点，或0.17%，至17,935.74点；标准普尔500指数 收高4.15点，或0.2%，至2,100.44点；Nasdaq指数 上扬9.33点，或0.18%，至5,064.88点。(完)