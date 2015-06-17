修正-美国股市: 道琼工业指数收高0.17%，Nasdaq指数上涨0.18%

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，受技术性买盘带动
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
(更正：内文第一段周二有误，应为周三)
路透纽约6月17日 - 美国股市周三在震荡交投中小幅收高，此前美国联邦储备理事会(FED/美联储)表示美国经济可能足够强劲，能支撑在年内升息，尽管未来几年利率预估要比之前的预估略低。
道琼工业指数 收高31.26点，或0.17%，至17,935.74点；标准普尔500指数 收高4.15点，或0.2%，至2,100.44点；Nasdaq指数 上扬9.33点，或0.18%，至5,064.88点。(完)
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五下跌，交易商表示，因价格本周升至六个月高位后有获利了结，且看来多头结清头寸。
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五上涨，指标3月合约 创下六个月高位，交易商称，因来自出口商和乙醇生产商的需求强劲。