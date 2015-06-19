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市场报道 | 2015年 6月 19日 星期五 21:38 BJT

美国股市：开盘涨跌互见，Nasdaq指数上日触及纪录高位

路透6月19日 - 美国股市周五开盘涨跌不一，上日Nasdaq指数触及盘中纪录高位。

道琼工业指数 下跌25.66点或0.14%，报18,090.18点。标准普尔500指数 跌1.48点或0.07%，至2,119.76点。但Nasdaq指数 上涨6.43点或0.13%，报5,139.38点。(完)

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