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市场报道 | 2015年 6月 23日 星期二 04:08 BJT

美国股市: 道琼工业指数收涨0.58%，Nasdaq指数上扬0.72%

路透纽约6月22日 - 美国股市周一收涨，Nasdaq指数收在纪录高位，因对希腊与债权人达成协议，避免债务违约的希望增强。

道琼工业指数 收涨103.83点，或0.58%，至18,119.78点；标准普尔500指数 收高12.87点，或0.61%，至2,122.86点；Nasdaq指数 上扬36.97点，或0.72%，收报5,153.97点。(完)

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