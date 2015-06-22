美国股市：受对希腊有望达成协议的乐观情绪带动上涨，Nasdaq指数创收盘新高

中国金融：中国互联网投资基金成立，工行等认缴首期300亿资金--新华
路透北京1月22日 - 据新华网报导，中国互联网投资基金周日正式成立。该基金经国务院批准设立，由国家网信办和财政部共同发起，以通过市场化方式支持互联网创新发展；基金规划总规模1,000亿元人民币。
* 希腊有望达成债务协议的乐观情绪提振人气，Nasdaq指数创收盘新高
* 能源股和医保股走强，因购并传闻
* 道指和标普500指数升0.6%，Nasdaq指数升0.7%
路透纽约6月22日 - 美国股市周一收涨，Nasdaq指数收在纪录高位，因对希腊与债权人达成协议，避免债务违约的希望增强。
最近希腊情势左右股市表现，投资人担心如果希腊出现债务违约，该国可能被迫退出欧元区或欧盟，可能动摇该地区经济基础。
希腊周一提交了新的改革建议，获得了欧元区财长的谨慎欢迎。但欧元集团表示，需要仔细研究建议，这可能耗时数日才能决定是否能达成协议。
希腊急需资金偿还6月30日到期的国际货币基金组织(IMF)贷款，否则将出现违约。
企业购并活动也提振人气。标普能源股指数 升1%，为今日表现最佳板块，此前Energy Transfer Equity LP 证实该公司已提出480亿美元主动收购Williams Companies Inc ，几个小时前Williams拒绝了收购报价，指因报价明显过低。
Williams暴涨26%，报60.90美元，为标普500指数百分比涨幅最大的成份股。
另外，医疗保险商信诺集团 大涨4.8%，报162.65美元，周日该公司拒绝了Anthem 提出的470亿美元合并建议。Anthem升3.6%，报171.04美元。
全美不动产协会(NAR)周一公布，美国5月成屋销售按月增长5.1%，年率为535万户，为2009年11月以来最高后，美债跌势加速。 数据公布后，房屋建筑类股走强，费城地产股指数 升0.9%，Lennar Corp 涨1.7%，报49.49美元。
Martha Stewart Living Omnimedia 放量暴跌12.5%，报6.11美元，此前Sequential Brands 同意以约3.53亿美元或每股6.15美元收购该公司。过去两日因购并消息，Martha Stewart已暴涨约37%。
道琼工业指数 收涨103.83点，或0.58%，至18,119.78点；标准普尔500指数 收高12.86点，或0.61%，至2,122.85点；Nasdaq指数 上扬36.97点，或0.72%，收报5,153.97点。
Nasdaq指数今日刷新纪录收盘高位，标普500指数离纪录收盘高位仅差0.3%。根据汤森路透数据，标普500指数的市盈率为17.3倍，高于长期均值。
“估值有些高，但看上去这么有吸引力的投资替代品不是很多。”Key Private Bank首席投资策略师Bruce McCain表示，“在估值回落的真正风险出现前，股市可能将进一步大涨。”
根据BATS Global Markets提供的数据，美国各证交所共计成交约53.1亿股，低于6月迄今日成交均值61.7亿股。
纽约证交所上涨股与下跌股分别为1,830和1,238家，比率为1.48:1；Nasdaq市场上涨股与下跌股分别为1,819和988家，比率为1.84:1。
有51只标普500指数成份股触及52周新高，一只触及新低；有207只Nasdaq综合指数成份股触及52周新高，26只触及新低。(完)
路透北京1月22日 - 据新华网报导，中国互联网投资基金周日正式成立。该基金经国务院批准设立，由国家网信办和财政部共同发起，以通过市场化方式支持互联网创新发展；基金规划总规模1,000亿元人民币。
路透上海1月22日 - 中国湖南炎陵农商行、聊城农商行等公布2017年同业存单发行计划 ，至此，已有272家银行公布今年同业存单发行计划，合计规模128,312亿元人民币。 不包括上海自贸区同业存单，2016年有507家银行公布同业存单发行计划，累计规模90, 710.6亿元。 以下为各家银行2017年的同业存单发行额度明细（单位：亿元）： 发行主体 发行额度 主体评级 -------------------------------------------- 江苏银行 4,000 AAA 南充商行 500 AA+ 柳州银行 200 AA 上海银行 3,000 AAA 桐庐农商行 15 A+ 浙江富阳农商行 30 AA-
路透纽约1月20日 - 最近一周投机客连续第二周减持美元净多仓，因 投资者继续削减对美元的过度建仓，且担心美国总统特朗普的贸易和汇率 政策。 根据美国商品期货交易委员会(CFTC)的数据和路透计算，截至1月17 日当周，美元净多仓降至244.4亿美元，前周为249.5亿美元。 特朗普11月胜选后美元大幅上涨，之后因围绕新政府政策的不确定性 ，尤其是其竞选时承诺的一项刺激计划，让美元承压。 美元过去两个月上涨，受益于特朗普有关财政刺激和减税的竞选承诺 ，但在特朗普宣誓就职之前，这种涨势消退。 1月迄今，美元指数跌1.3%，恐创去年3后月以来最大单月跌幅。 “如果美元继续走软，我们将迅速承压，美元多头可能被迫全面投降 ，在当前水准尚未发生这种情况，”哥本哈根Saxo Bank外汇策略部主管J ohn Hardy表示。 “另一方面，如果美元上扬，涨势有可能很快，因为自美联储12月加 息以来多头莫名受挫，讽刺的是，美联储升息变成最近一波美元涨势的终 结，”他补充称。 同