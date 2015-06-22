美国股市：受对希腊有望达成协议的乐观情绪带动上涨，Nasdaq指数创收盘新高

* 希腊有望达成债务协议的乐观情绪提振人气，Nasdaq指数创收盘新高

* 能源股和医保股走强，因购并传闻

* 道指和标普500指数升0.6%，Nasdaq指数升0.7%

路透纽约6月22日 - 美国股市周一收涨，Nasdaq指数收在纪录高位，因对希腊与债权人达成协议，避免债务违约的希望增强。

最近希腊情势左右股市表现，投资人担心如果希腊出现债务违约，该国可能被迫退出欧元区或欧盟，可能动摇该地区经济基础。

希腊周一提交了新的改革建议，获得了欧元区财长的谨慎欢迎。但欧元集团表示，需要仔细研究建议，这可能耗时数日才能决定是否能达成协议。

希腊急需资金偿还6月30日到期的国际货币基金组织(IMF)贷款，否则将出现违约。

企业购并活动也提振人气。标普能源股指数 升1%，为今日表现最佳板块，此前Energy Transfer Equity LP 证实该公司已提出480亿美元主动收购Williams Companies Inc ，几个小时前Williams拒绝了收购报价，指因报价明显过低。

Williams暴涨26%，报60.90美元，为标普500指数百分比涨幅最大的成份股。

另外，医疗保险商信诺集团 大涨4.8%，报162.65美元，周日该公司拒绝了Anthem 提出的470亿美元合并建议。Anthem升3.6%，报171.04美元。

全美不动产协会(NAR)周一公布，美国5月成屋销售按月增长5.1%，年率为535万户，为2009年11月以来最高后，美债跌势加速。 数据公布后，房屋建筑类股走强，费城地产股指数 升0.9%，Lennar Corp 涨1.7%，报49.49美元。

Martha Stewart Living Omnimedia 放量暴跌12.5%，报6.11美元，此前Sequential Brands 同意以约3.53亿美元或每股6.15美元收购该公司。过去两日因购并消息，Martha Stewart已暴涨约37%。

道琼工业指数 收涨103.83点，或0.58%，至18,119.78点；标准普尔500指数 收高12.86点，或0.61%，至2,122.85点；Nasdaq指数 上扬36.97点，或0.72%，收报5,153.97点。

Nasdaq指数今日刷新纪录收盘高位，标普500指数离纪录收盘高位仅差0.3%。根据汤森路透数据，标普500指数的市盈率为17.3倍，高于长期均值。

“估值有些高，但看上去这么有吸引力的投资替代品不是很多。”Key Private Bank首席投资策略师Bruce McCain表示，“在估值回落的真正风险出现前，股市可能将进一步大涨。”

根据BATS Global Markets提供的数据，美国各证交所共计成交约53.1亿股，低于6月迄今日成交均值61.7亿股。

纽约证交所上涨股与下跌股分别为1,830和1,238家，比率为1.48:1；Nasdaq市场上涨股与下跌股分别为1,819和988家，比率为1.84:1。

有51只标普500指数成份股触及52周新高，一只触及新低；有207只Nasdaq综合指数成份股触及52周新高，26只触及新低。(完)