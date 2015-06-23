美国股市: 道琼工业指数上扬0.13%，Nasdaq指数攀升0.12%

路透纽约6月23日 - 美国股市周二小涨，三大股指收盘接近纪录高位，投资者继续等待希腊能否与债权人达成协议，进而避免违约的明确信号。

根据初步收盘数据，道琼工业指数 涨24.29点，或0.13%，至18,144.07点；标准普尔500指数 上扬1.35点，或0.06%，至2,124.20点；Nasdaq指数 攀升6.123点，或0.12%，至5,160.095点。(完)