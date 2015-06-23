美国股市：在淡静交投中小幅收高，Nasdaq指数刷新纪录收盘高位

* 交投清淡，投资人静待希腊债务危机局势明朗

* 能源股跟随油价走强，AT&T受评级获上调带动上扬

* Facebook收在纪录高位，其市值超过沃尔玛

* 三大股指均收高约0.1%

路透纽约6月23日 - 美国股市周二小涨，Nasdaq指数收盘刷新纪录高位，投资者继续等待希腊能否与债权人达成协议，进而避免违约的明确信号。

今日交投清淡，成交量低于均值。能源股跟随油价反弹，但美元大涨限制了更普遍的升势。

希腊债务危机没有重大进展，投资人继续寄望希腊周一提出的新的预算建议能够避免可能出现的违约。

希腊急需新的资金，以避免无法偿还6月30日到期的国际货币基金组织(IMF)18亿美元贷款。近期股市主要受到希腊局势影响，投资人担心如果该国出现违约，可能被迫退出欧元区或欧盟，有可能动摇该地区经济的基石。

“看来市场预期这会有一个有利的结局，至少是良性的，但我觉得投资人目前需要小心翼翼，局势随时都有可能改变。”Timber Hill/Interactive Brokers Group股市风险经理Steve Sosnick称。

“希腊对美国市场的意义可能没有那么重要，但会对欧元和美元造成重大冲击，所以不清楚对股市的影响会有多大。”

美元指数 周二大涨1.1%。美元走强被认为是对股市不利，因会影响跨国企业的盈利。

美国原油期货升1%，报每桶61.01美元，因市场预计美国库存数据将显示汽油需求强劲。标普能源股指数 升0.3%，为今日表现最佳的板块之一。Halliburton Co 收高0.9%，报44.49美元。

美国电话电报公司(AT&T) 收高2.5%，报35.91美元，在标普500指数成份股中百分比涨幅居前，此前至少有两家券商上调了该股评级。

Facebook Inc 大涨3.7%，报87.88美元，为纪录收盘新高，今日上涨后，该股市值超过道琼工业指数成份股沃尔玛 。

道琼工业指数 涨24.29点，或0.13%，至18,144.07点；标准普尔500指数 上扬1.35点，或0.06%，至2,124.20点；Nasdaq指数 攀升6.123点，或0.12%，至5,160.095点，为纪录收盘新高。

根据BATS Global Markets提供的数据，美国各证交所共计成交约54亿股，低于6月迄今日成交均值61.5亿股。

纽约证交所上涨股与下跌股分别为1,772和1,276家，比率为1.39:1；Nasdaq市场上涨股与下跌股分别为1,567和1,203家，比率为1.30:1。

有43只标普500指数成份股触及52周新高，两只触及新低；有180只Nasdaq综合指数成份股触及52周新高，23只触及新低。(完)