美国股市：收盘普跌，因担忧希腊债务磋商破裂

* 对希腊与债权人达成协议的乐观情绪消退

* 孟山都走低，拖累材料股表现

* Netflix交投活跃，之前董事会批准分股

* 道指下跌1%，标普500指数回落0.7%，Nasdaq指数收挫0.7%

路透纽约6月24日 - 美国股市周三收低，市场全面走软，因希腊和国际债权人的磋商仍悬而未决，促使投资者撤出股票等较高风险资产。

美国股市近期从希腊局势的发展中寻找线索，希腊目前急需资金来偿还6月30日到期的18亿美元国际货币基金组织(IMF)贷款。

希腊总理齐普拉斯近期宣布了税收和改革提议，市场人士认为，这是该国与债权人磋商取得进展的迹象。但债权人周三要求对提议做出全面调整，给磋商增加了新的不确定性。

“我们对接近达成交易的乐观情绪消退。这并不意味着最终无法达成协议，但看起来，内部人士对达成协议的信心较几天前下降，”Federated Investors的首席股市策略师Phil Orlando表示。

“如果希腊违约，给美国经济造成的冲击相对较小，但由此产生的头条风险将会很大，可能拖累标普500指数下跌5%，甚至10%。”

美国商务部周三公布，美国第一季国内生产总值(GDP)环比年率终值为下滑0.2%，预估为下滑0.2%，前值为下滑0.7%。

投资者一直密切关注经济数据，以判断美国经济是否在年初放缓后反弹。美国联邦储备理事会(FED/美联储)曾表示，仍将根据经济数据来评估经济表现，且预计将在认为经济复苏可持续时开始升息。

道琼工业指数 收低178.00点，或0.98%，至17,966.07点；标准普尔500指数 下跌15.62点，或0.74%，至2,108.58点；Nasdaq指数 下滑37.68点，或0.73%，至5,122.41点。

标普500指数10大类股全军覆没，材料股指数 领跌，跌幅为1.3%。

种子公司孟山都 重挫5.7%，报106.32美元，为跌幅最大的标普500指数成份股，之前该公司表示，将继续推进收购瑞士同业Syngenta的交易，尽管该公司之前警告称未来市场面临挑战。

视频流公司Netflix 下跌0.4%，报678.61美元，之前投资人伊坎表示，旗下公司已出售剩余的Netflix持股。该股今日成交放量，接近1,100万股，为4月以来最高成交量。Netflix董事会周二批准了1股拆7股的计划。

美国第二大房屋建筑商Lennar 急升4.2%，报51.06美元，之前该公司报告季度获利跳升33%，优于预期，因房屋销售增加且房价上涨。

根据BATS Global Markets提供的数据，美国各证交所共计成交约55亿股，低于6月迄今日成交均值61亿股。

纽约证交所下跌股与上涨股分别为2,154和880家，比率为2.45:1；Nasdaq市场下跌股与上涨股分别为1,987和784家，比率为2.53:1。

有17只标普500指数成份股触及52周新高，4只触及新低；有113只Nasdaq综合指数成份股触及52周新高，27只触及新低。(完)