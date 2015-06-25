美国股市：道琼工业指数收跌0.42%，Nasdaq指数回落0.2%

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，受技术性买盘带动
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
路透纽约6月25日 - 美国股市周四收盘小跌，交投淡静，但医疗保健类股劲扬，之前美国最高法院裁决，奥巴马医改计划可以为中低收入者购买医疗保险提供联邦补贴。道指交通股分项指数收盘时较12月29日的收盘高位回落了10.6%，进入修正区域。
道琼工业指数 收跌75.71点，或0.42%，至17,890.36点；标准普尔500指数 收挫6.27点，或0.3%，至2,102.31点；Nasdaq指数 回落10.224点，或0.2%，收报5,112.190点。(完)
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五下跌，交易商表示，因价格本周升至六个月高位后有获利了结，且看来多头结清头寸。
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五上涨，指标3月合约 创下六个月高位，交易商称，因来自出口商和乙醇生产商的需求强劲。