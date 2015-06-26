美国股市: 道琼工业指数收涨0.32%，Nasdaq指数回落0.62%

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，受技术性买盘带动
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
路透纽约6月26日 - 美国股市周五涨跌互现，标普500指数收盘基本持平，但本周收跌，因在希腊与债权人周末为避免违约作最后努力前，投资者持谨慎态度。
本周，道指和标普500指数下跌0.4%，Nasdaq指数回落0.7%。
根据初步收盘数据，道琼工业指数 升56.59点，或0.32%，至17,946.95点；标准普尔500指数 小跌0.71点，或0.03%，至2,101.60点；Nasdaq指数 回落31.685点，或0.62%，至5,080.505点。(完)
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五下跌，交易商表示，因价格本周升至六个月高位后有获利了结，且看来多头结清头寸。
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五上涨，指标3月合约 创下六个月高位，交易商称，因来自出口商和乙醇生产商的需求强劲。