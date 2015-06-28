重发-重温稿-美国股市：标普500指数收平但本周下滑，半导体类股领跌

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* 欧元区财长周六开会为避免希腊违约作最后努力

* 耐克公布业绩后上扬，美光重挫拖累半导体股

* 道指收高0.3%，标普500指数持平，Nasdaq指数跌0.6%

路透纽约6月26日 - 美国股市周五涨跌互现，标普500指数收盘基本持平，但本周收跌，因在希腊与债权人周末为避免违约作最后努力前，投资者持谨慎态度。

道琼工业指数收高，受成份股企业耐克 业绩强劲提振，但Nasdaq指数收挫，因美光 业绩令人失望，打压英特尔等晶片股。

在欧洲，希腊周五拒绝了延长救助五个月的建议，周六欧元区财长将开会决定希腊的命运。希腊急需18亿美元资金偿还6月30日到期的国际货币基金组织(IMF)贷款，以避免出现违约。如果希腊违约，可能不得不退出欧元区或欧盟，这会动摇该地区的经济基础。

“如果问题得以解决，那么市场表现将会很不错，6月30日就会见分晓，”Tower Bridge Advisers投资长James Meyer表示，“从绝对值来看，市值算高的。”

耐克 升4.3%，报109.71美元，对道指的提振作用最大，此前耐克公布的季度盈利优于预期，因该公司以较高价格售出更多高利润的运动鞋和服装。

美光暴跌18%，报19.66美元，昨日该公司预计个人电脑使用的晶片价格将进一步下滑，且其对当前季度营收预估远逊市场预期。费城半导体指数 大跌2.4%，英特尔 跌3%，报31.02美元。

在今日公布的经济数据中，密西根大学6月美国消费者信心指数终值为96.1，远高于5月终值90.7。也高于初值94.6。

投资人一直在密切关注美国经济数据，以判断是否美国经济从年初缓慢开局中复苏。美国联邦储备理事会(FED/美联储)表示，是否升息仍要取决于数据，要等看到经济稳定反弹时才会升息。

道琼工业指数 升56.59点，或0.32%，至17,946.95点；标准普尔500指数 小跌0.71点，或0.03%，至2,101.60点；Nasdaq指数 回落31.685点，或0.62%，至5,080.505点。

本周，道指和标普500指数下跌0.4%，Nasdaq指数回落0.7%。

根据BATS Global Markets提供的数据，美国各证交所共计成交约61.7亿股，高于6月迄今日成交均值60.9亿股。

纽约证交所下跌股与上涨股分别为1,752和1,334家，比率为1.31:1；Nasdaq市场下跌股与上涨股分别为1,647和1,152家，比率为1.43:1。

有16只标普500指数成份股触及52周新高，21只触及新低；有137只Nasdaq综合指数成份股触及52周新高，62只触及新低。(完)