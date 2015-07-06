美国股市: 道琼工业指数跌0.26%，Nasdaq指数下滑0.34%

路透纽约7月6日 - 美国股市周一在震荡交投中收低，因希腊公投结果显示支持政府拒绝撙节条件的民众占压倒性多数，且中国实施紧急措施阻止股市大跌。

道琼工业指数 收跌46.53点，或0.26%，至17,683.58点；标准普尔500指数 收跌8.02点，或0.39%，至2,068.76点；Nasdaq指数 下滑17.27点，或0.34%，至4,991.94点。(完)