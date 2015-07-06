美国股市: 道琼工业指数跌0.26%，Nasdaq指数下滑0.34%

美国FED：旧金山联储总裁威廉姆斯称需在经济超出目标前升息
路透旧金山1月20日 - 旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯周五重申，认为美联储需在经济超出FED就业及通胀目标之前就减少货币刺激措施，美联储必须“用力踩下煞车”。
路透纽约7月6日 - 美国股市周一在震荡交投中收低，因希腊公投结果显示支持政府拒绝撙节条件的民众占压倒性多数，且中国实施紧急措施阻止股市大跌。
道琼工业指数 收跌46.53点，或0.26%，至17,683.58点；标准普尔500指数 收跌8.02点，或0.39%，至2,068.76点；Nasdaq指数 下滑17.27点，或0.34%，至4,991.94点。(完)
路透旧金山1月20日 - 旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯周五重申，认为美联储需在经济超出FED就业及通胀目标之前就减少货币刺激措施，美联储必须“用力踩下煞车”。
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透北京1月22日 - 据新华网报导，中国互联网投资基金周日正式成立。该基金经国务院批准设立，由国家网信办和财政部共同发起，以通过市场化方式支持互联网创新发展；基金规划总规模1,000亿元人民币。