美国股市: 道琼工业指数收升0.53%，Nasdaq指数上涨0.11%

路透纽约7月7日 - 美国股市周二在交投震荡中收升，标普500指数在下跌逾1%后反弹，因油价午后反弹推动能源股上扬。

道琼工业指数 收升93.33点，或0.53%，至17,776.91点；标准普尔500指数 上涨12.58点，或0.61%，至2,081.34点；Nasdaq指数 上升5.519点，或0.11%，至4,997.459点。(完)