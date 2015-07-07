美国股市：交投震荡终场收高，油价反弹带动能源股领涨

* 标普500指数收高，盘中一度大跌

* 美国油价缩减跌幅

* 中国经济放缓忧虑拖累商品价格跌向今年低点

* 超微半导体营收预警打压半导体股

* 道指收高0.53%，标普500指数收高0.61%，Nasdaq指数小涨0.11%

路透7月7日 - 美国股市周二收高，盘中交投震荡，美国油价反弹扶助抵消了对中国经济放缓和希腊债务危机的担忧。

标普能源股指数 由跌转升，收高0.9%，美国原油期货 结算价收低，但结算后由跌转升，今日盘中一度重挫达3.7%。

油市紧盯伊朗同六大国就核协议的磋商。一接近谈判的消息人士表示，如果将要达成协议结束对伊朗的制裁的话，那么肯定很快就能达成。

“油价结束下滑，”Wedbush Equity Management LLC投资长Stephen Massocca表示，“能源股反弹，这扶助股指上涨。”

对中国经济和中国股市不断下挫的担忧近期重创全球商品市场，铜、煤炭、天然气和铁矿石价格都在跌向今年低点。

周二欧元区领导人在布鲁塞尔举行紧急会议，并可能在周日再度举行峰会，两位欧盟高阶消息人士表示，如果债权人机构满意希腊的贷款申请和改革计划，那么可能在周日的峰会上批准援助希腊的计划。

在周二的峰会结束后，德国总理梅克尔称启动希腊救助计划磋商的条件仍未满足，希腊总理将在周三提交贷款申请和改革提议，将研究是否足以启动磋商。欧洲理事会主席图斯克表示，本周是最后期限的截止日，这是欧盟和欧元区历史上最关键的时刻。

欧盟执委会主席贾克称，希望到周五上午希腊政府拿出详细的改革提议。他指出，我们有希腊退出欧元区的情境假设，作了详尽的准备。

道琼工业指数 收升93.33点，或0.53%，至17,776.91点；标准普尔500指数 上涨12.58点，或0.61%，至2,081.34点；Nasdaq指数 上升5.519点，或0.11%，至4,997.459点。

标普500指数10大类股中有九种收高，公用事业股指数 跳升2.48%，原材料股指数 跌0.33%。

一些投资人相信，希腊和中国忧虑可能给了美联储推迟升息的理由，或者至少放缓升息的步幅。

“美国经济会得益于较低利率和中国经济放缓及希腊危机导致的油价下跌。”Multi-Asset Strategies and Solutions投资长Paul Zemsky表示。

晶片生产商超微半导体 警告个人电脑需求疲弱，该股暴跌15.4%，并损及同业英伟达(Nvidia) 和英特尔 。

根据BATS Global Markets提供的数据，美国各证交所共计成交约86亿股，远高于过去五个交易日成交均值69亿股。

纽约证交所上涨股与下跌股分别为1,837和1,248家，比率为1.47:1；Nasdaq市场下跌股与上涨股分别为1,636和1,150家，比率为1.42:1。

有14只标普500指数成份股触及52周新高，48只触及新低；有46只Nasdaq综合指数成份股触及52周新高，166只触及新低。(完)