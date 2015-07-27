重发-美国股市：收低且本周大跌，因全球经济成长和企业季报堪忧

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* 亚马逊跻身美国十大上市公司俱乐部

* Biogen暴跌，拖累标准普尔500和Nasdaq指数的表现

* 道指收低0.9%，标普500指数和Nasdaq指数均下跌1.1%

路透7月24日 - 美股周五收低，本周标准普尔500和Nasdaq指数创3月来最大周度跌幅，因全球经济成长放缓拖累商品相关类股走低，Biogen受业绩影响股价大跌，连累生物科技股下滑。

Biogen 将2015年营收增长预估下调超过一半，股价狂跌22%，收在略高于300美元的水准。

能源和材料股下跌，重压大盘，此前中国和欧元区公布的经济数据弱于预期，令人担心全球经济成长。另外，油价触及3月来最低水平。

“总体来看，企业营收增长不尽人意，再加上担心全球经济成长放缓，使今日的跌势不言自明，”Wunderlich Securities首席市场策略师Art Hogan表示。

线上零售商亚马逊 是今日的一大亮点，盘中一度上涨超过20%，尾盘大幅收高10%，报530.50美元。周四亚马逊公布意外获利，带动股价暴涨，市值膨涨至2,470亿美元，使其成为以市值计美国第十大上市公司。

不过，亚马逊今日的凌厉表现凸显出标普500指数仅靠寥寥几只领头羊苦撑的局面。今年迄今标普500指数录得的升幅主要归功于亚马逊和其他三家公司。

道琼工业指数 收跌163.39点，或0.92%，至17,568.53点；标准普尔500指数 下滑22.50点，或1.07%，至2,079.65点；Nasdaq指数 收低57.78点，或1.12%，至5,088.63点。

本周，标准普尔500指数挫跌2.2%，NASDAQ指数下滑2.3%，均为3月最后一周以来最大周度跌幅，道指大跌2.9%，为1月来最大周度跌幅。

在华尔街日报报导称民主党总统候选人希拉里克林顿将提议将美国短期投资利得税税率提高近一倍后，美股跌势加剧。

二季度标普500指数成份股企业的季报有好有坏，汤森路透数据显示，在迄今已公布业绩的公司中，74%的盈利好于分析师预期，仅52%的营收优于预估。

StarMine提供的数据显示，标普500指数市盈率为16.9倍，高于14.7倍的10年中值。

道指成份股信用卡和借记卡公司Visa 大涨4.3%，报74.80美元，此前该公司公布的业绩轻松超过预期。

根据BATS提供的交易所数据，美国各股票交易平台总计成交约73股，高于本月迄今日成交均值66亿股。

纽约证交所下跌股与上涨股分别为2,246和831家，比率为2.70:1；Nasdaq市场下跌股与上涨股分别为144和660家，比率为3.25:1。

有13只标普500指数成份股触及52周新高，54只触及新低；有50只Nasdaq综合指数成份股触及52周新高，200只触及新低。(完)