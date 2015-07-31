美国股市：小幅收低，受油价下挫打压

* 第二季美国薪资增幅为33年来最小

* 薪资数据支持12月升息预期

* 油价下挫殃及盈利，雪佛龙和艾克森美孚下跌

* 油价大跌拖累标普500指数回吐稍早升幅

* 道指跌0.32%，标普500指数跌0.23%，Nasdaq指数微跌0.01%

路透7月31日 - 美国股市周五下跌，因能源股下滑，盖过美国薪资数据支持美国联邦储备理事会(美联储/FED)可能推迟今年升息时间为股市带来的支撑。

艾克森美孚 大跌4.58%，雪佛龙 重挫4.89%，此前两家公司公布季度盈利不佳，受油价疲弱拖累。

上述股票下挫加之油价在供应过剩忧虑中续跌，殃及能源股指数 大跌2.6%，为1月来最大单日跌幅。

“这全是因板块间的轮换。这是市场就是这样，今年交投区间如此之窄。”Bright Trading LLC自营交易员兼市场结构部门主管Dennis Dick表示。

美国劳工部称，一项衡量劳工成本的广泛指标雇佣成本指数(ECI)第二季小幅增长0.2%，为1982年第二季开始记录以来最小增幅，首季增长0.7%。

“数据与预期的差距的确有些令人意外，尤其是人们已开始为9月升息作准备之际。毫无疑问，这打压了9月升息的可能性，”野村证券国际的利率策略师Stanley Sun表示。

本周稍早，许多投资人认为美联储对经济的积极评论是可能早至9月就升息的信号。

道琼工业指数 收跌56.12点，或0.32%，至17,689.86点；标准普尔500指数 下跌4.79点，或0.23%，至2,103.84点；Nasdaq指数 微幅下跌0.50点，或0.01%，至5,128.28点。

本周，道指上扬0.7%，标普500指数攀升1.2%，NASDAQ指数上升0.8%

在7月，道指上涨0.4%，标普500指数大涨2%，NASDAQ指数上扬2.8%。

尽管今日标普500指数收低，但10大类股中有半数收高，公用事业股 以0.98%领涨。

瑞银财富管理公司高级投资策略师Steve Freedman表示，如果下半年企业盈利没有继续增长，那么股价就有些高，估值将堪忧。

迄今超过半数的标普500指数成份股企业公布了第二季业绩，汤森路透数据显示，分析师预计标普500指数成份股企业总体盈利将上升0.9%，营收下降3.3%。

Coca-Cola Enterprises 跳升12.41%，此前华尔街日报报导，这一独立的可口可乐装瓶企业正同两家欧洲装瓶企业洽商合并。

社交网络LinkedIn 股价暴跌10.52%，此前该公司业绩未能令投资人满意。

纽约证交所上涨股与下跌股的比率为1.72:1；Nasdaq市场上涨股与下跌股的比率为1.33:1。

有40只标普500指数成份股触及52周新高，八只触及新低；有100只Nasdaq综合指数成份股触及52周新高，82只触及新低。