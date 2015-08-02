重温稿-美国股市：小幅收低，受油价下挫打压

澳新汇市：澳元和新西兰元上涨，特朗普未提供政策细节令美元受限
这与12月底的走势形成明显反差，当时澳元/美元触及七个月低点0.7160，当时市场押注特朗普的政策将助长美国通胀，令美元上涨。
* 第二季美国薪资增幅为33年来最小
* 薪资数据支持12月升息预期
* 油价下挫殃及盈利，雪佛龙和艾克森美孚下跌
* 油价大跌拖累标普500指数回吐稍早升幅
* 道指跌0.32%，标普500指数跌0.23%，Nasdaq指数微跌0.01%
路透7月31日 - 美国股市周五下跌，因能源股下滑，盖过美国薪资数据支持美国联邦储备理事会(美联储/FED)可能推迟今年升息时间为股市带来的支撑。
艾克森美孚 大跌4.58%，雪佛龙 重挫4.89%，此前两家公司公布季度盈利不佳，受油价疲弱拖累。
上述股票下挫加之油价在供应过剩忧虑中续跌，殃及能源股指数 大跌2.6%，为1月来最大单日跌幅。
“这全是因板块间的轮换。这市场就是这样，今年交投区间如此之窄。”Bright Trading LLC自营交易员兼市场结构部门主管Dennis Dick表示。
美国劳工部称，一项衡量劳工成本的广泛指标雇佣成本指数(ECI)第二季小幅增长0.2%，为1982年第二季开始记录以来最小增幅，首季增长0.7%。
“数据与预期的差距的确有些令人意外，尤其是人们已开始为9月升息作准备之际。毫无疑问，这打压了9月升息的可能性，”野村证券国际的利率策略师Stanley Sun表示。
本周稍早，许多投资人认为美联储对经济的积极评论是可能早至9月就升息的信号。
道琼工业指数 收跌56.12点，或0.32%，至17,689.86点；标准普尔500指数 下跌4.79点，或0.23%，至2,103.84点；Nasdaq指数 微幅下跌0.50点，或0.01%，至5,128.28点。
本周，道指上扬0.7%，标普500指数攀升1.2%，NASDAQ指数上升0.8%。
在7月，道指上涨0.4%，标普500指数大涨2%，NASDAQ指数上扬2.8%。
尽管今日标普500指数收低，但10大类股中有半数收高，公用事业股 以0.98%领涨。
瑞银财富管理公司高级投资策略师Steve Freedman表示，如果下半年企业盈利没有继续增长，那么股价就有些高，估值将堪忧。
迄今超过半数的标普500指数成份股企业公布了第二季业绩，汤森路透数据显示，分析师预计标普500指数成份股企业总体盈利将上升0.9%，营收下降3.3%。
Coca-Cola Enterprises 跳升12.41%，此前华尔街日报报导，这一独立的可口可乐装瓶企业正同两家欧洲装瓶企业洽商合并。
社交网络LinkedIn 股价暴跌10.52%，此前该公司业绩未能令投资人满意。
纽约证交所上涨股与下跌股的比率为1.72:1；Nasdaq市场上涨股与下跌股的比率为1.33:1。
有40只标普500指数成份股触及52周新高，八只触及新低；有100只Nasdaq综合指数成份股触及52周新高，82只触及新低。
根据BATS提供的交易所数据，美国各股票交易平台总计成交约68亿股，略高于本月日成交均值67亿股。(完)
这与12月底的走势形成明显反差，当时澳元/美元触及七个月低点0.7160，当时市场押注特朗普的政策将助长美国通胀，令美元上涨。
纳斯达克(Nasdaq)指数表现略好，1971年2月推出以来，在新总统宣誓就职的日子里， 该指数上涨的次数超一半，不过当天指数涨跌幅中值仍为下跌0.22%，平均值为下跌1.24%。 从1974年福特就任总统算起，在七个总统权力更迭的日子里，纳斯达克指数涨跌幅中值 为上涨0.04%，但平均值为下跌1.02%，主要归因于奥巴马上任首日该指数重挫5.79%。 下表为从艾森豪威尔起，历任美国新总统就职当天美国股市三大股指涨跌幅(%)情况， 其中不包括第二届任期就职当天股市表现。 总统 年份 标普500指数 道琼工业指数 纳斯达克指数 特朗普 2017 +0.34 +0.48 +0.28 奥巴马 2009 -5.28 -4.01 -5.79 小布什(*) 2001 -- -- -- 克林顿
路透上海1月23日 - 以下为中国已公布的主要金融数据:(%为同比) 2016年12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 基础货币(万亿) 30.90(11.80%) 29.19(7.5%) 29.01(5.20%) 29.07(3.94%) 28.52(0.48%) 28.41(0.33%) 28.91(0.10%) 27.92(-2.98%) M2(万亿) 155.01(11.3%) 153.04(11.4%) 151.95(11.6%) 151.64(11.5%) 151.10(11.4%) 149.16(10.2%) 149.05(11.8%) 146.17(11.8%) 货币乘数(倍) 5.02 5.24 5.24 5.22