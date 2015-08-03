美国股市：收跌，因油价回落拖低能源股且数据加剧中国成长忧虑

* 6月美国消费者支出增速为四个月来最慢

* 油价触及六个月低位

* 苹果股价拖累Nasdaq和标普500指数表现

* 道指跌0.52%，标普500指数收挫0.28%，Nasdaq指数下跌0.25%

路透纽约8月3日 - 美国股市周一收跌，因油价重挫拖累能源股跌至三年低位，而中国制造业数据引发对全球第二大经济体的担忧。

能源股是跌幅最大的标普500指数主要板块之一。艾克森美孚 和雪佛龙 领跌，上周五两家公司报告的业绩均不尽如人意。

油价走低，因有新的迹象显示供应过剩的情况恶化，以及数据加剧了对中国需求放缓的忧虑。原油价格可能录得自2008年金融危机以来最大第三季跌幅。

6月美国消费者支出录得四个月来最小涨幅。7月制造业成长步伐放缓。

财新传媒周一公布“财新中国制造业采购经理人指数(PMI)预览”，7月PMI终值数据降至47.8，为2013年7月以来最低位，不及上月终值49.4和7月初值48.2。该指数已连续五个月处于荣枯线下方。 对中国经济的担忧损及美国工业股和苹果 股价，中国市场在苹果iPhone的销售中占了很大的比重。

市场研究公司Canalys的一份报告显示，第二季苹果在中国智能手机市场的份额有所萎缩。苹果股价急跌2.36%，对Nasdaq和标普500指数构成最大拖累。

苹果股价跌至交易商密切关注的技术水准200日移动均线之下，为近两年来首次。

“今日的跌势是能源股，然后是工业股，目前是科技股重挫共同造成的，”National Securities的首席市场策略师Donald Selkin表示。该公司管理着约30亿美元的资产。

道琼工业指数 收跌91.66点，或0.52%，至17,598.20点；标准普尔500指数 下跌5.80点，或0.28%，至2,098.04点；Nasdaq指数 下跌12.90点，或0.25%，至5,115.38点。

标普500指数10大类股中有半数走低，能源股 急跌2.01%，触及2012年以来最低。

收盘后，Tenet Healthcare 攀升2.3%，因该公司公布的第二季业绩取悦投资者。

美国最大肉类加工商Tyson Foods 盘中重挫9.9%，该公司之前削减今年获利预估，称因牛肉业务出口市场受扰，和生牛成本高企。

Peabody Energy 急跌9.17%，因总统奥巴马准备公布解决燃煤火力发电厂温室气体问题计划的最终版本。

纽约证交所下跌股与上涨股的比率为1.54:1；Nasdaq市场下跌股与上涨股的比率为1.73:1。

有23只标普500指数成份股触及52周新高，26只触及新低；有78只Nasdaq综合指数成份股触及52周新高，141只触及新低。