美国股市: 道琼工业指数小跌0.06%，Nasdaq指数上扬0.67%

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，受技术性买盘带动
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
路透纽约8月5日 - 美国股市周三收盘涨跌互现，标普500指数和Nasdaq综合指数在连跌三日后上扬，受助于科技股升势，道指收盘基本持平，受迪士尼录得近七年来最大单日跌幅拖累。
道琼工业指数 小跌10.22点，或0.06%，至17,540.47点；标准普尔500指数 升6.52点，或0.31%，至2,099.84点；Nasdaq指数 上扬34.40点，或0.67%，至5,139.95点。(完)
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五下跌，交易商表示，因价格本周升至六个月高位后有获利了结，且看来多头结清头寸。
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五上涨，指标3月合约 创下六个月高位，交易商称，因来自出口商和乙醇生产商的需求强劲。