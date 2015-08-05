美国股市: 道琼工业指数小跌0.06%，Nasdaq指数上扬0.67%

路透纽约8月5日 - 美国股市周三收盘涨跌互现，标普500指数和Nasdaq综合指数在连跌三日后上扬，受助于科技股升势，道指收盘基本持平，受迪士尼录得近七年来最大单日跌幅拖累。

道琼工业指数 小跌10.22点，或0.06%，至17,540.47点；标准普尔500指数 升6.52点，或0.31%，至2,099.84点；Nasdaq指数 上扬34.40点，或0.67%，至5,139.95点。(完)