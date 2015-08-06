美国股市：收低，媒体股急挫录得金融危机来最大两日跌幅

* 迪士尼和维亚康母(Viacom)领跌媒体股

* 标普媒体股指数录得2008年来最大两日跌幅

* 特斯拉和Green Mountain公布业绩后下滑

* Zynga盘后公布季报后走软

* 道指收低0.69%，标普500指数跌0.78%，Nasdaq指数大跌1.62%

路透8月6日 - 美国股市周四下挫，因媒体企业业绩疲弱，令投资人担心更多观众不再看有线电视，拖累媒体股录得金融危机以来最大的两日跌幅。

在周五美国公布关键就业数据前的紧张气氛令跌势加剧。该数据将为美国联邦储备理事会(FED/美联储)近10年来首次升息的时机提供线索。

维亚康母(Viacom) 急挫14.22%，至约四年最低，此前该公司公布的季度营收逊于预期，因有线电视业务疲弱。迪士尼 收低1.79%，在该公司周二下调其有线电视网络分支盈利预估后连跌第二日。

标普500媒体股指数 收低2.12%，录得自2008年11月来最大两日跌幅，时代华纳 、Comcast 和美国哥伦比亚广播公司(CBS) 齐步走软，21世纪福克斯 重挫6.4%。

“媒体股全军覆没，看来投资人不惜代价，割肉也要逃出该板块。”CLSA分析师Vasily Karasyov表示。

维亚康母的业绩和迪士尼的盈警令市场聚焦观众由有线电视转移到Netflix 等基于网络电视服务的趋势。Netflix收高2.21%。

道琼工业指数 跌120.72点，或0.69%，至17,419.75点；标准普尔500指数 跌16.28点，或0.78%，至2,083.56点；Nasdaq指数 大跌83.50点，或1.62%，至5,056.44点，今日跌幅为7月初来最大。

标普10大类股中有八种收低，健保股 以2.09%领跌，爱尔兰制药商Allergan 公布第二季亏损后下挫5.1%。

其他受业绩影响的个股中，特斯拉 下挫8.88%，Keurig Green Mountain 崩跌29.75%，此前都公布了令人失望的财报。

在美国周五公布非农就业报告前，投资人也感到不安，分析师预计7月非农就业岗位增幅将追平6月的22.3万。

美联储表示，只有在看到经济持续复苏后才会升息。

盘后，Zynga 公布的季报也令人失望，该股盘后挫跌6%。

标普500指数成份股企业中已经有约四分之三公布了季报，第二季盈利预计增长1.6%，营收预计下滑3.4%。

不过BMO Private Bank投资长Jack Ablin在给客户的报告中称，标普500指数估值过高，股价营收比(市销率)较历史中值高25%。

纽约证交所下跌家数略多于上涨家数，比例为1.47:1；Nasdaq市场该比例为2.46:1。

有18只标普500指数成份股触及52周新高，44只触及新低；有64只Nasdaq综合指数成份股触及52周新高，169只触及新低。