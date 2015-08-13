美国股市：收平，能源股跟随油价下挫抵消零售销售数据的提振

* 强劲的数据令市场再度关注9月美联储升息

* 思科在公布强劲业绩后大涨，提振标普500指数和Nasdaq指数

* 道指微升0.03%，标普500指数跌0.13%，Nasdaq指数跌0.21%

路透8月13日 - 美国股市周四基本收平，能源股下跌，抵销零售销售数据反弹和思科业绩强于预期为股市带来的提振。

标普能源股指数 跌1.4%，领跌标普500指数，因美国原油期货跌至六年半最低。

标普非必需消费品类股指数 涨0.6%，在10大标普类股中涨幅最大，但已经缩减了部分的升幅。

美国公布7月零售销售增加，初请失业金数据也显示就业市场收紧。数据巩固了对美国联邦储备理事会(FED/美联储)可能早至下月就升息的预期，抵消了过去两日在中国安排人民币贬值后市场对美联储可能要等到12月才升息的臆测。

“市场仍在因应中国安排人民币贬值作出调整，这带来了许多不确定性，投资人不确定事态会如何发展。”JonesTrading首席市场策略师Michael O’Rourke表示。

思科 跳升2.9%，至28.70美元，对Nasdaq指数和标普500指数的提振最大。

道琼工业指数 收升5.74点，或0.03%，至17,408.25点；标准普尔500指数 下跌2.66点，或0.13%，至2,083.39点；Nasdaq指数 收跌10.83点，或0.21%，至5,033.56点。

标普金融股指数 升0.3%，之前两日连跌。

企业消息方面，零售商的季度业绩有好有坏。

Coty 收高2.9%，报28.70美元，其季度销售优于预期，为五个季度来首次。Kohl's 重挫8.8%，报56.11美元，该公司同店销售不及预期。