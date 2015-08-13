美国股市：收平，能源股跟随油价下挫抵消零售销售数据的提振

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，受技术性买盘带动
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
* 强劲的数据令市场再度关注9月美联储升息
* 思科在公布强劲业绩后大涨，提振标普500指数和Nasdaq指数
* 道指微升0.03%，标普500指数跌0.13%，Nasdaq指数跌0.21%
路透8月13日 - 美国股市周四基本收平，能源股下跌，抵销零售销售数据反弹和思科业绩强于预期为股市带来的提振。
标普能源股指数 跌1.4%，领跌标普500指数，因美国原油期货跌至六年半最低。
标普非必需消费品类股指数 涨0.6%，在10大标普类股中涨幅最大，但已经缩减了部分的升幅。
美国公布7月零售销售增加，初请失业金数据也显示就业市场收紧。数据巩固了对美国联邦储备理事会(FED/美联储)可能早至下月就升息的预期，抵消了过去两日在中国安排人民币贬值后市场对美联储可能要等到12月才升息的臆测。
“市场仍在因应中国安排人民币贬值作出调整，这带来了许多不确定性，投资人不确定事态会如何发展。”JonesTrading首席市场策略师Michael O’Rourke表示。
思科 跳升2.9%，至28.70美元，对Nasdaq指数和标普500指数的提振最大。
道琼工业指数 收升5.74点，或0.03%，至17,408.25点；标准普尔500指数 下跌2.66点，或0.13%，至2,083.39点；Nasdaq指数 收跌10.83点，或0.21%，至5,033.56点。
标普金融股指数 升0.3%，之前两日连跌。
企业消息方面，零售商的季度业绩有好有坏。
Coty 收高2.9%，报28.70美元，其季度销售优于预期，为五个季度来首次。Kohl's 重挫8.8%，报56.11美元，该公司同店销售不及预期。
新闻集团 大涨7.6%，报15.19美元，此前该公司公布的季度盈利优于预期，受助于其新闻业务的削减成本。(完)
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五下跌，交易商表示，因价格本周升至六个月高位后有获利了结，且看来多头结清头寸。
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五上涨，指标3月合约 创下六个月高位，交易商称，因来自出口商和乙醇生产商的需求强劲。