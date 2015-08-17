美国股市：受楼市数据提振上扬，迪士尼好消息惠及媒体股

* 迪士尼上扬，因该公司将在主题公园中加入星球大战主题园区

* 8月建筑商信心升至近10年来最高水平

* 道指上扬0.4%，标普500指数收涨0.5%，Nasdaq指数攀升0.9%

路透8月17日 - 美国股市周一上扬，之前强劲的楼市数据提振房屋建筑类股，另外，投资者买入近期受创的生物科技和媒体股。

房屋建筑类股上扬，因数据显示，8月美国房屋建筑商信心升近10年来最高水平。

数据盖过了稍早公布的8月纽约联储制造业数据意外回落引发的担忧。

“楼市数据非常好，”Wedbush Securities的股票交易部董事总经理Michael James表示，“毫无疑问，这没有损伤所有与楼市相关的利多基调。”

一房屋建筑类股指数 上扬1.2%，触及八年半最高。

消费者类股涨幅居前，包括迪士尼 在内的媒体股领涨。迪士尼周五宣布，计划扩建两个主题公园，增加星球大战主题园区。

迪士尼股价劲扬1.8%，报109.05美元。时代华纳 和Charter Communications 也大涨。一媒体股指数 攀升1.3%，上周五录得近四年来最大两周跌幅，因投资者担忧未来的媒体消费。

“增加星球大战园区的消息今日刺激对迪士尼的买盘，并带动了对其他媒体股的兴致，”James说。

道琼工业指数 收升67.78点，或0.39%，至17,545.18点；标准普尔500指数 收高10.90点，或0.52%，至2,102.44点；Nasdaq指数 上涨43.46点，或0.86%，至5,091.70点。

涨幅居前的标普500指数成份股和对Nasdaq指数提振最大的个股中均有生物科技股的身影。Nasdaq生物科技股指数 急升2.1%，过去两周累计下跌4.8%。

到目前为止，已有92%的标普500指数成份股企业公布了业绩，根据汤森路透数据，预计第二季标普500指数成份股企业的获利小幅增长1.2%，营收下滑了3.5%。

特斯拉汽车(Tesla) 劲扬4.9%，报254.99美元，之前摩根士丹利将该股目标价从280美元上调至465美元，并称该公司是其最看好的美国汽车股之一。

在线零售商Zulily 飙升49.1%，报18.74美元，之前Liberty Interactive 表示，将以24亿美元收购该公司。Liberty下跌1.5%，报29.80美元。

化妆品生产商雅诗兰黛(Estee Lauder) 回落6.8%，报82.80美元，之前该公司报告的季度营收不及预期。

有29只标普500指数成份股触及52周新高，12只触及新低；有92只Nasdaq综合指数成份股触及52周新高，83只触及新低。

根据BATS Global Markets提供的数据，美国各证交所总成交约54亿股，低于本月迄今日成交均值68.4亿股。(完)