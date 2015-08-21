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市场报道 | 2015年 8月 22日 星期六 04:22 BJT

美国股市: 道琼工业指数急跌3.12%，Nasdaq指数重挫3.52%

路透8月21日 - 美国股市周五大幅收跌，标普500指数录得近四年来最大单日百分比跌幅，因投资者仍对中国经济增长失速将拖累全球成长放缓心有余悸。

道琼工业指数 急跌530.94点，或3.12%，收报16,459.75点；标准普尔500指数 重挫64.84点，或3.19%，收报1,970.89点；Nasdaq指数 大跌171.45点，或3.52%，收报4,706.04点。

本周，标普500指数本周下跌5.8%，为2011年9月来最大周度百分比跌幅。

道指自5月19日触及的高位回落了10.1%，证实其进入修正区域。

NASDAQ 100指数自7月20日触及的高位下跌了10.3%，也进入修正区域。(完)

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