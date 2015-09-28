美国股市：开低，受到美联储官员有关升息讲话影响

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，受技术性买盘带动
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
路透9月28日 - 美国股指期货周一下跌，此前公布的数据显示，8月消费者支出增幅好于预期，增加了今年升息的机率。
美联储副主席暨纽约联邦储备银行总裁杜德利的讲话又增加了市场对于升息的预期。他的讲话暗示，美联储最早可能10月采取行动。
道琼工业指数 跌107.37点，或0.66%，报16,207.3；标普500指数 跌12.31点，或0.64%，报1,919.03；Nasdaq指数 跌33.30点，或0.71%，报4,653.20点。(完)
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五下跌，交易商表示，因价格本周升至六个月高位后有获利了结，且看来多头结清头寸。
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五上涨，指标3月合约 创下六个月高位，交易商称，因来自出口商和乙醇生产商的需求强劲。