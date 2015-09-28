美国股市：开低，受到美联储官员有关升息讲话影响

路透9月28日 - 美国股指期货周一下跌，此前公布的数据显示，8月消费者支出增幅好于预期，增加了今年升息的机率。

美联储副主席暨纽约联邦储备银行总裁杜德利的讲话又增加了市场对于升息的预期。他的讲话暗示，美联储最早可能10月采取行动。

道琼工业指数 跌107.37点，或0.66%，报16,207.3；标普500指数 跌12.31点，或0.64%，报1,919.03；Nasdaq指数 跌33.30点，或0.71%，报4,653.20点。(完)