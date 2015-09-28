美国股市：大跌，因中国数据令投资者坐立不安

* 中国工业企业利润下滑，重燃对中国经济的担忧

* 美国8月消费者支出涨幅高于预期

* 生物科技类股续跌

* 道指急跌1.92%，标普500指数重挫2,57%，纳斯达克指数大跌3.04%

路透9月28日 - 美国股市周一收盘大幅下挫，可能成为四年来表现最差的季度，因投资者担心中国经济体质，以及美国升息的潜在影响。

纳斯达克综合指数 大跌3%，标普500指数 重挫 逾2%。

制药和生物科技股跌幅居前，其中包括艾尔建(Allergan) 和Gilead Sciences ，该板块在上周民主党总统参选人希拉里批评药品价格后继续下跌。

纳斯达克生物科技指数 上周经历了七年来最糟糕的一周，今日续跌6%，为2011年以来最大单日跌幅。标普各大类股中，医疗保健股 跌幅最大，达3.84%。

“医疗保健股和中国情势拖累市场。是寻求避险的时候了，但无处可躲，”HighTower Advisors董事总经理Richard Weeks称。

中国最新数据显示，8月工业企业利润同比降8.8%，这推低原材料和能源股，原油价格下跌逾2%。

另一份报告显示，美国8月消费者支出涨幅超过预期，为美国今年升息提供了进一步支持。

但美国成屋待完成销售减少，表明美国房屋市场的强劲增长可能正失去动能。

美国联邦储备理事会(FED/美联储)在9月份的会议上暂缓升息，指出全球经济，特别是中国经济疲弱是促使其按兵不动的主要因素。

纽约联邦储备银行总裁杜德利周一称，美联储可能最快在10月份决定升息。

“许多投资者认为美联储已经困惑了，他们把自己推到了一个进退两难的境地，一方面决策者们表示预计将在年内升息，但每天公布的经济数据却不支持他们的说法，”Beam Capital Management董事总经理Mohannad Aama称。

美联储的其他几位官员本周也将发表讲话，叶伦将于周三讲话。

投资者将审视周五公布的美国9月非农就业数据。

道琼斯工业综合指数 跌1.92%，报收于16,001.89点。

标准普尔500 指数跌2.57 %，报收于1,881.77点，纳斯达克综合指数 大跌3.04%，报收于4,543.97点。

美国投资大亨伊坎(Carl Icahn)在一段将于周二发表的电视讲话中称，“美联储的低利率正在催生艺术品、房地产和垃圾债券市场的泡沫。”

美国铝业(ALCOA) 大涨5.73%，此前这家铝生产商称，可能会分拆成两家上市公司。

苹果 对标普500指数的拖累最大，该股急跌1.97%，尽管该公司报告称，在新iPhones发售的第一个周末，销售量创历史最高。

纽约证交所跌涨股分别为2,796和316只；Nasdaq市场跌涨股分别为2,397和452只。

没有标普500指数成份股触及52周新高，80只触及新低；有12只Nasdaq综合指数成份股触及52周新高，358只触及新低。