美国股市：道琼工业指数收高0.3%，Nasdaq指数下滑0.59%

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，受技术性买盘带动
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
路透纽约9月29日 - 美国股市道琼斯工业指数和标准普尔500指数周二收盘小幅上涨，盘中走势波动，在一个多月动荡走势后，对全球经济体质的担忧令投资者保持谨慎。
根据初步收盘数据，道琼工业指数 收高47.24点，或0.3%，至16,049.13点；标准普尔500指数 收高2.32点，或0.12%，至1,884.09点；Nasdaq指数 收跌26.65点，或0.59%，至4,517.32点。(完)
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五下跌，交易商表示，因价格本周升至六个月高位后有获利了结，且看来多头结清头寸。
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五上涨，指标3月合约 创下六个月高位，交易商称，因来自出口商和乙醇生产商的需求强劲。