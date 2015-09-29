美国股市：道琼工业指数收高0.3%，Nasdaq指数下滑0.59%

路透纽约9月29日 - 美国股市道琼斯工业指数和标准普尔500指数周二收盘小幅上涨，盘中走势波动，在一个多月动荡走势后，对全球经济体质的担忧令投资者保持谨慎。

根据初步收盘数据，道琼工业指数 收高47.24点，或0.3%，至16,049.13点；标准普尔500指数 收高2.32点，或0.12%，至1,884.09点；Nasdaq指数 收跌26.65点，或0.59%，至4,517.32点。(完)