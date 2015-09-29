美国股市: 标普500指数反弹，此前逼近8月低位

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，受技术性买盘带动
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
* 消费者信心创1月以来最高
* 标普10大类股中七大类股上涨
* 医疗保健类股反弹
* 道指涨0.3%，标普500指数小升0.12%，Nasdaq指数跌0.59%
路透9月29日 - 美国股市周二收盘上涨，盘中走势波动，在一个多月动荡走势后，对全球经济体质的担忧令投资者保持谨慎。
标准普尔500指数收复失地，早些时候跌至距离8月触及的低位仅差不到0.26%，当时因中国经济放缓的担忧令全球市场动荡。
“我从来没预计到会跌到如此低位，还没到最低，但肯定接近了。再次试探是一个好事，但需要守住。”嘉信理财(Charles Schwab)交易和衍生品董事总经理Randy Frederick称。
标准普尔500指数十大类股中七大类股上涨，医疗保健类股 涨0.9%，结束了连续七天的下跌走势，部分受助于强生 和Gilead Sciences 的上涨。
制药和生物科技类股之前面临压力，因民主党总统候选人希拉里克林顿上周批评药品价格。
Nasdaq指数收低，标普技术类指数 跌0.55%，苹果 大跌3.01%，此前新iPhones的首个周末销售创纪录。
尽管市场最近的溃败致使许多策略师下调了年终预期，但路透的一份新调查显示，标普500指数今年将收于比目前点位高大约11%的水平。
“在昨天和前几个交易日的惨跌后今天得以喘息，”Apex Capital股票交易负责人Robert Francello称，“如果在稳定下来前进一步下跌，我不会感到奇怪。”
道琼工业指数 收高47.24点，或0.3%，至16,049.13点；标准普尔500指数 收高2.32点，或0.12%，至1,884.09点；Nasdaq指数 收跌26.65点，或0.59%，至4,517.32点。
投资者在等待将于本周公布的数据，周五的非农就业数据是最重要的。
周二的一份报告显示，9月消费者信心指数升至103.0，高于分析师预期的96.1。
第三季业绩期临近，高盛称预计标普500公司今年的销售增长将出现五年来的第一次下滑。
雅虎 涨2.39%，尽管美国国税局拒绝就交易是否免税进行裁决，但公司昨日仍将推进剥离阿里巴巴集团 股份的原定计划。
Nexstar 劲涨8%，此前投资商Starboard Value促请地区电视公司Media General 将自身出售给Nexstar。
Republic Airways 暴涨12.85%，此前德意志银行将该股评级上调为“买入”，这家航空公司与其飞行员就新合同达成协议。
纽约证交所跌涨股分别为1,732和1,353只；Nasdaq市场跌涨股分别为1,759和1,053只。
一只标普500指数成份股触及52周新高，70只触及新低；有15只Nasdaq综合指数成份股触及52周新高，323只触及新低。
根据汤森路透数据，美国各证交所总计成交约79亿股，过去20个交易日的日成交均值为73亿股。(完)
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
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