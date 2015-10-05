美国股市: 道琼工业指数上扬1.85%，Nasdaq指数攀升1.56%

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，受技术性买盘带动
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
路透纽约10月5日 - 美国股市周一上扬，标普500指数连升第五日，为年内首次，因油价攀升提振能源股，且投资者押注美国联邦储备理事会(FED/美联储)将暂缓升息直至2016年。
道琼工业指数 收涨304.06点，或1.85%，至16,776.43点；标准普尔500指数 上扬35.69点，或1.83%，至1,987.05点；Nasdaq指数 跳涨73.49点，或1.56%，至4,781.27点。(完)
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五下跌，交易商表示，因价格本周升至六个月高位后有获利了结，且看来多头结清头寸。
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五上涨，指标3月合约 创下六个月高位，交易商称，因来自出口商和乙醇生产商的需求强劲。