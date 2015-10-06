美国股市：多数收低，因预期企业第三季业绩下降

* IMF今年第二次下调全球成长预估

* 杜邦跳升，之前公司执行长宣布将退休

* 辉瑞和默克拖累标普医疗保健股指数走低

* 百胜集团公布业绩后股价盘后急挫

* 道指小涨0.08%，标普500指数下跌0.36%，Nasdaq指数回落0.69%

路透10月6日 - 美国股市周二涨跌互现，标普500和Nasdaq指数收低，结束五日连涨，因投资者关注即将公布的企业季报，预计季报显示企业盈利减少。

杜邦 急升，扶助道指收在平盘之上，但标普500指数和Nasdaq指数收低，生物科技股重挫。

标普医疗保健股指数 回落2.33%，在标普500指数10大板块中跌幅最大。这类股因药品乱定价问题正受到严密的审查。

Nasdaq生物科技股指数 急跌3.77%，盘中一度深跌约6.6%。

标普500指数过去五日累积攀升5.6%，为2011年以来最大五日升幅，因疲弱的美国就业数据暗示经济成长疲弱，但也降低了美国联邦储备理事会(FED/美联储)在年内升息的预期。

国际货币基金组织(IMF)今年内第二次下调全球成长预估，称因商品价格疲弱和中国成长放缓。

根据汤森路透数据，预计标普500指数成份股企业报告的第三季获利将会下降4.2%，为六年来最大降幅。这加剧了对全球经济状况的担忧。

“在进入业绩期之前企业已下调了预估的情况已不新鲜，这通常对股市有利，”Horizon Investment Services的执行长Chuck Carlson表示。

未来几周市场对企业季报的反应可能为股市在经历了过去一个月的全球金融震荡后是否触底提供线索，Carlson说。

道琼工业指数 微幅收涨13.76点，或0.08%，至16,790.19点；标准普尔500指数 收低7.13点，或0.36%，至1,979.92点；Nasdaq指数 下跌32.90点，或0.69%，至4,748.36点。

标普500指数10大类股中有七类走低。能源股指数 领涨，跳升2.23%，因油价上扬。

杜邦大涨7.67%，之前该公司执行长Ellen Kullman宣布将退休。

辉瑞 和默克 分别急挫2.06%和2.79%，对标普医疗保健股指数的拖累最大。

百事可乐 上扬1.31%，该公司之前报告的季度业绩强于预期，并上调了今年的财测。

收盘后，百胜集团 股价急挫16%。该公司报告的第三季业绩令人失望，其中包括深陷困境中的中国业务。

纽约证交所涨跌股分别为1,675和1,357家；Nasdaq市场涨跌股分别为1,233和1,554家。

有六只标普500指数成份股触及52周新高，一只触及新低。有34只Nasdaq综合指数成份股触及52周新高，44只触及新低。