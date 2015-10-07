美国股市：开盘上涨，受油价连涨提振

路透10月7日 - 美国股市周三开盘上涨，因原油价格连续第四日上涨，布兰特原油四日涨幅料创逾一个月最大。

道琼工业指数 上涨82.71点，或0.49%至16,872.9点；标普500指数 上涨9.96点，或0.5%至1,989.88点；Nasdaq指数 上涨25.80点，或0.54%至4,774.16点。(完)