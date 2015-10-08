美国股市：上扬，因美联储会议记录通胀立场温和

* 股市上扬，因投资者认为美联储会议记录通胀立场温和

* 能源股领涨，因油价攀升至三个月高位

* 美国铝业公布营收下降，第三季业绩期开幕

* 道指上扬0.82%，标普500指数升0.88%，Nasdaq指数收涨0.41%

路透10月8日 - 美国股市周四收涨，标普500指数收在七周高位，因投资者在美国联邦储备理事会(FED/美联储)会议记录中看到更多的鸽派信号。会议记录更详细地阐述了联储决定维持近零利率的原因。

美联储会议记录显示，决策者认为接近有充份的理由支持美国升息，但决定谨慎行事，等看到全球经济放缓并未拖累美国经济脱离预设轨道的证明后再行动。

尽管市场最初反应温和，但随着交易的展开，股市上扬。策略师称，会议记录中升息的倾向降低，美联储对美国经济的担忧在预料之中。

“今日没有坏消息，且有一些可以算得上的好消息，”Commonwealth Financial的首席投资长Brad McMillan表示，“鉴于9月会议后出炉的数据，如果他们当时愿意再等等，那么他们现在更愿意等了。”

上周公布的月度就业报告意外疲弱，促使很多投资者推后了对美联储自2006年以来首次升息时机的预期。

美联储9月17日决定维持利率不变，主要是担忧全球成长放缓，尤其是中国，且当时金融市场剧烈震荡。

道琼工业指数 收涨138.46点，或0.82%，至17,050.75点；标准普尔500指数 收高17.60点，或0.88%，至2,013.43点；Nasdaq指数 上升19.64点，或0.41%，至4,810.79点。(完)

标普500指数自8月18日来首次收在其50日移动均线以上。

标普500指数10大类股全部收涨，能源股 领涨，升幅达1.9%，因油价 收在三个月高位，扩大早盘涨幅，之前一家备受关注的油价预估公司预计，油价将在未来两年升至每桶75美元。

医疗保健股指数 收高0.4%，盘中多数时间处于昨日收盘位之下。

美国铝业 盘后公布疲弱业绩，拖累股价在盘后交易中急挫4%，美国第三季业绩期正式开幕。美铝第三季销售骤降10.7%，不及预期。

投资者静观全球成长放缓和美元走强给美国企业第三季业绩造成的影响。根据汤森路透数据，预计标普500指数成份股企业第三季获利下降4.5%，为六年来最大降幅。

纽约证交所涨跌股分别为2,376和690家，比率为3.44:1；Nasdaq市场涨跌股分别为1,808和973家，比率为1.86:1。

有16家标普500指数成份股触及52周新高，没有成份股触及新低；有66只Nasdaq综合指数成份股触及52周新高，35只触及新低。