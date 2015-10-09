美国股市：小幅收高，本周标普500指数表现是今年迄今最好

* 美国投资人静待业绩期和金融企业财报

* 周五道指升0.2%，标普500指数升0.07%，Nasdaq指数收高0.41%

* 本周道指大涨3.7%，标普500指数劲涨3.3%，NASDAQ指数攀升2.6%

路透10月9日 - 美国股市周五小幅收高，本周标普500指数的表现是今年迄今最好，市场交投疏落，因投资者等待美国企业公布第三季业绩。

标普500指数本周大涨3.3%，创今年表现最佳一周，因自8月底受对全球经济成长和美国利率前景不确定性的担忧拖累，市场经历了一段时间大幅波动后，投资人又重拾了一些信心。

“本周表现非常之好，为第四季强劲开局，”Chase Investment Counsel总裁Peter Tuz表示，“下周第三季财报开始涌入，昨日美国铝业的业绩令人失望，下周可能为投资人撤资提供进一步的理由。”

投资人急于判断在美元走强及对中国经济成长担忧的情况下，企业业绩将有何种表现。

市场成交清淡，根据汤森路透数据，美国各证交所累计成交约67.7亿股，低于75.2亿股的过去20日成交均值。

金融股是今日表现最差的板块之一，因投资人进一步解读昨日美国联邦储备理事会(FED/美联储)9月货币政策会议记录中的鸽派迹象。美联储会议记录显示，决策者认为接近有充份的理由支持美国升息，但决定谨慎行事，等看到全球经济放缓并未拖累美国经济脱离预设轨道的证明后再行动。

在近期表现疲弱后，金融股下周仍将是焦点所在，因高盛 和美银 等多家大行将发布季报。

道琼工业指数 收涨33.74点，或0.2%，至17,084.49点；标准普尔500指数 微幅收高1.46点，或0.07%，至2,014.89点；Nasdaq指数 上升19.68点，或0.41%，至4,830.47点。

资讯科技股 在标普500指数各板块中涨幅居前，升0.5%，苹果 大涨2.4%居功至伟，这是该股一个月来最佳单日表现。

标普10大类股中有五种收低，能源股 以0.7%领跌，油价收盘则变动不大。金融股 跌0.6%。

本周，道指上涨3.7%，NASDAQ指数攀升2.6%。

在标普500指数成份股中率先公布业绩的美国铝业 重挫6.8%，报10.26美元，为百分比跌幅最大的标普成份股，该公司公布的业绩令人失望。

纽约证交所涨跌股分别为1,726和1,318家，比率为1.31:1；Nasdaq市场涨跌股分别为1,516和1,233家，比率为1.23:1。

有25家标普500指数成份股触及52周新高，一家成份股触及新低；有71只Nasdaq综合指数成份股触及52周新高，29只触及新低。(完)