美国股市：道指结束七连涨，受累于中国成长放缓和企业业绩不佳担忧

* 中国9月进口下降20%

* 生物科技股下跌，是标普500指数跌幅最大的板块之一

* 道琼工业指数收低0.29%，标准普尔500指数下挫0.68%，Nasdaq指数下跌0.87%

路透10月13日 - 美国股市周二下滑，道指结束了七连涨，受累于对中国经济成长放缓的担忧被重燃以及生物科技类股的又一波卖盘。

生物科技股拖累标普500指数和Nasdaq指数走低，标普保健类指数 跌1.2%，在标普各类股中跌幅最大，工业类股 紧随其后，跌1.2%。Nasdaq生物科技类指数 跌3.2%，延续了近期的下跌走势。

对公司第三季业绩表现的担忧令市场情绪持续承压。根据汤森路透数据，预计标普500指数成份股盈利出现六年来的最大下跌，跌幅为近5%。

“对今后两三周发布的业绩报告感到有些紧张，”Pioneer Investment Management资产组合经理John Carey称。

“国际情势持续对人们的心理造成压力，商品市场早些时候疲弱。在没有强劲的经济数据和骄人的业绩情况下，人们仍会保持谨慎，等待美国联邦储备理事会(FED/美联储)是否升息的决定。”他称。

英特尔 周二收盘后发布业绩，股价在盘后交易中先扬后抑。

今日稍早发布的数据显示，中国9月进口下降20%，因国内需求疲弱，表明世界第二大经济体－中国的经济状况不佳。

道琼工业指数 收跌49.97点，或0.29%，至17,081.89点；标准普尔500指数 收跌13.77点，或0.68%，至2,003.69点；Nasdaq指数 下跌42.03点，或0.87%，至4,796.61点。

8月底人民币的贬值导致全球股市大幅下挫。商品市场的回升帮助股市在最近几个交易日内反弹，另外投资者押注美联储直到明年前都维持近零利率不变。

包括高盛 、美国银行 在内的大银行和通用电器 等经济寒暑表企业将在本周公布业绩。

Ryder System 股价下跌9.3%，报68.63美元，是标普500成份股中百分比跌幅最大的公司，FMC Corp 下跌3.1%，报36.35美元，两只股票都受累于周一晚发布的业绩不佳。

根据汤森路透数据，美国各证交所累计成交约61亿股，低于75亿股的过去20日成交均值。

纽约证交所跌涨股分别为2,222和835家；Nasdaq市场跌涨股分别为2,039和763家。

有12家标普500指数成份股触及52周新高，四家成份股触及新低；有61家Nasdaq综合指数成份股触及52周新高，47家触及新低。(完)