美国股市：道琼工业指数收低0.92%，Nasdaq指数下跌0.29%

欧洲汇市：英镑小跌，结束走势震荡的一周
英镑从稍早跌势中反弹。之前数据显示12月英国零售销售录得近五年来最差表现，拖累英镑走低，但在美国总统特朗普的就职演说结束前，英镑兑美元 报1.2329美元，日内仅小幅下跌。
路透10月14日 - 美国股市周三下跌，因沃尔玛 发布疲弱的盈利预告后大跌，拖累其他大型零售商股走低，摩根大通 发布令人失望的业绩后下滑。
根据初步收盘数据，道琼工业指数 收跌157.14点，或0.92%，至16,924.75点；标准普尔500指数 收跌9.45点，或0.47%，至1,994.24点；Nasdaq指数 下跌13.76点，或0.29%，至4,782.85点。(完)
英镑从稍早跌势中反弹。之前数据显示12月英国零售销售录得近五年来最差表现，拖累英镑走低，但在美国总统特朗普的就职演说结束前，英镑兑美元 报1.2329美元，日内仅小幅下跌。
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泛欧STOXX 600指数 收低0.1%，本周跌幅近1%。英股富时100指数 小跌0.14%，本周录得1.9%的跌幅。欧洲股市在特朗普就职演说前已经收盘。