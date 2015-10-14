美国股市：道琼工业指数收低0.92%，Nasdaq指数下跌0.29%

路透10月14日 - 美国股市周三下跌，因沃尔玛 发布疲弱的盈利预告后大跌，拖累其他大型零售商股走低，摩根大通 发布令人失望的业绩后下滑。

根据初步收盘数据，道琼工业指数 收跌157.14点，或0.92%，至16,924.75点；标准普尔500指数 收跌9.45点，或0.47%，至1,994.24点；Nasdaq指数 下跌13.76点，或0.29%，至4,782.85点。(完)