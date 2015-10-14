美国股市：下跌，因沃尔玛发布疲弱财测拖累零售股走低

* 沃尔玛发布疲弱财测后大幅下挫，拖累道指下跌

* 摩根大通公布业绩后走低

* 美国9月零售销售涨幅微弱

* 道琼工业指数收低0.92%，标准普尔500指数下挫0.47%，Nasdaq指数下跌0.29%

路透10月14日 - 美国股市周三下跌，因沃尔玛 发布疲弱的盈利预估后大跌，拖累其他大型零售股走低，摩根大通 发布令人失望的业绩后下滑。

今天的消息加重了对美国企业业绩前景的担忧，根据汤森路透数据，标普500成份股公司第三季盈利预计比去年同期减少超过4%。

沃尔玛 今日暴跌10%，报60.03美元，为多年来最大单日百分比跌幅，也创2009年1月来的最大单日成交量，此前该公司预计2017会计年度每股收益下降多达12%。沃尔玛今日下跌导致其市值蒸发逾200亿美元，是对道指和标普500指数拖累最大的成份股之一。

数据显示，美国9月零售销售仅微幅增长，这也令零售股承压。

沃尔玛竞争对手Target 跌3.5%，报76.20美元，Sears 跌3.0%，报24.41美元。标普500零售股指数 跌1.2%。

摩根大通跌2.5%，报59.99美元，该行周二盘后发布令人失望的第三季业绩。

“在今后三周的业绩期期间，我们不仅能获得第三季业绩的明确信息，还能获得一些第四季和明年业绩的指引，对市场而言这三周非常关键，”LPL Financial投资策略师和经济师John Canally称。

道琼工业指数 收跌157.14点，或0.92%，至16,924.75点；标准普尔500指数 收跌9.45点，或0.47%，至1,994.24点；Nasdaq指数 下跌13.76点，或0.29%，至4,782.85点。

富国银行 跌0.7%，报51.50美元，美国银行 涨0.8%，报15.64美元，这两家银行都在今日盘中公布了业绩。

跌幅居前的个股还有波音公司 跌4.3%，报134.22美元。

达美航空(Delta Air Line) 涨1.8%，报48.59美元。该公司称将在2016年停止增加运力，以增加飞机上座率、出售更多机票并提高机票价格。

纽约证交所跌涨股分别为1,809和1,241家,比率为1.46:1；Nasdaq市场跌涨股分别为1,759和1,005家，比率为1.75:1。

有七家标普500指数成份股触及52周新高，五家成份股触及新低；有21家Nasdaq综合指数成份股触及52周新高，57家触及新低。(完)