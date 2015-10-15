美国股市：涨至八周高位，由金融和医疗保健类股领升

* 美国9月消费者物价指数(CPI)下降，最新一周初请失业金人数减少

* 花旗集团公布业绩后反弹

* 标普500指数升至8月20日来最高水准

* 道指收涨1.28%，标普500指数上扬1.49%，Nasdaq指数收高1.82%

路透纽约10月15日 - 美国股市周四上涨，从此前两日跌势中反弹，因生物科技类股大幅上扬及花旗集团发布良好业绩带动金融股走高。

尾盘涨幅扩大，标普500指数八大类股涨幅超过1%，纽约证交所和Nasdaq涨跌股比例均超过4:1。

标普500医疗保健类指数 涨2.2%，尽管HCA Holdings 发布令人失望的业绩预警，该股下跌5%，报72.21美元。Nasdaq生物科技指数 涨4.4%，收盘前大幅反弹。

“很多资金在离场观望，我们的确在8月下跌后突破了新高。”Solaris Group首席投资官Tim Ghriskey称。“成交量在放大，这是一个强劲信号。”

美国第三大银行花旗集团 劲涨4.4%，报52.97美元，此前花旗公布的业绩好于预期；高盛公司 大涨3%，报184.96美元，尽管该行业绩不佳。

金融类股指数 涨2.3%，从周三的下跌中反弹，周三摩根大通发布令人失望的业绩拖累该指数走低。

美国9月消费者物价指数(CPI)跌幅为八个月最大，因汽油成本下降，但扣除食品和能源的核心CPI上涨，表明通胀开始走坚。最新一周初请失业金人数下降，指向劳动力市场强劲。

此前发布的美国零售销售数据疲弱，这些数据增加了美国联邦储备理事会(FED/美联储)升息时机的不确定性。

道琼工业指数 上涨217点，或1.28%，收报17,141.75点；标普500指数 收涨29.62点，或1.49%，报2,023.86点；Nasdaq综合指数 升87.25点，或1.82%，收报4,870.10点。

全球最大的运动衣制造商耐克 涨2.3%，报128.79美元，公司称，预计未来五年的营收增长加快。

不好的消息方面，视频服务供应商Netflix 大跌8.3%，报101.09美元。公司称，第三季新增用户数低于预期。该股对标普指数拖累最大。

有11家标普500指数成份股触及52周新高，七家成份股触及新低；有42家Nasdaq综合指数成份股触及52周新高，41家触及新低。