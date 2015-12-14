美国股市: 开盘基本持稳，跟随油价走势而动

路透12月14日 - 美国股市周一开盘基本持稳，跟随油价走势而动，油价削减部分跌幅，但仍徘徊在11年低位附近。

道琼工业指数 微升19.31点，或0.11%，至17,284.52点；标准普尔500指数 小涨1.81点，或0.09%，至2,014.18点；Nasdaq指数 微升1.39点，或0.03%，至4,934.85点。(完)