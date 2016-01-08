美国股市: 开盘走高，因美国就业数据强劲

路透1月8日 - 美国股市周五开盘走高，因中国股市反弹，油价小幅回升，以及数据显示，美国12月非农就业岗位大增。

道琼工业指数 上涨54.58点，或0.33%，至16,568.68点；标准普尔500指数 涨7.7点，或0.4%，至1,950.79点；Nasdaq指数 涨33.94点，或0.72%，至4,723.37点。(完)