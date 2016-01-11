美国股市: 开盘走高，美企季报期将开锣

路透1月11日 - 美国股市周一开盘走高，美国铝业(ALCOA) 今日收盘后将发布业绩，为美国企业业绩期拉开帷幕。

道琼工业指数 上涨73.14点，或0.45%，至16,419.59点；标准普尔500指数 涨8.74点，或0.45%，至1,930.77点；Nasdaq指数 涨29.59点，或0.64%，至4,673.22点。(完)