美国股市: 开盘走高，因中国贸易数据稳健

纽约期市：原糖从两个月高位急挫，受尾盘抛售拖累
路透纽约/伦敦1月19日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周二从两个月高位大幅下跌，交投旺盛，受挫于3月/5月合约价差交易激发的抛售，以及一波技术型卖盘信号，形成了潜在的利空图形。
路透1月13日 - 美国股市周三开盘走高，因油价终于在中国稳健的贸易数据提振下反弹，市场对世界第二大经济体中国经济体质的忧虑有所缓解。
道琼工业指数 上涨34.86点，或0.21%，至16,551.08点；标准普尔500指数 涨5.65点，或0.29%，至1,944.33点；Nasdaq指数 涨19.38点，或0.41%，至4,705.30点。(完)
路透纽约/伦敦1月19日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周二从两个月高位大幅下跌，交投旺盛，受挫于3月/5月合约价差交易激发的抛售，以及一波技术型卖盘信号，形成了潜在的利空图形。
路透伦敦/米兰1月19日 - 欧洲股市周四下滑，但法国航空座椅生产商Zodiac Aerospace's 获Safran 提出以90亿美元收购后股价暴涨22.8%。
路透伦敦1月19日 - 英镑兑欧元周四触及10日高位，因欧洲央行总裁德拉吉发表谨慎的言论，英镑兑美元在之前几天因英国退欧问题经历了一番大起大落后今日回稳。