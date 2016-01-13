美国股市: 开盘走高，因中国贸易数据稳健

路透1月13日 - 美国股市周三开盘走高，因油价终于在中国稳健的贸易数据提振下反弹，市场对世界第二大经济体中国经济体质的忧虑有所缓解。

道琼工业指数 上涨34.86点，或0.21%，至16,551.08点；标准普尔500指数 涨5.65点，或0.29%，至1,944.33点；Nasdaq指数 涨19.38点，或0.41%，至4,705.30点。(完)