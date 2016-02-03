美国股市：开高，因油价反弹及美国民间就业数据好于预期

日本股市：金融股带动日经指数收高，但东芝和高田股价跳水
东芝挫跌16%至242.3日圆，为2016年4月以来的最低收盘位，此前日本共同社报导称，东芝旗下美国核反应堆事业可能录得7,000亿日圆(61亿美元)亏损，远大于东芝先前向投资人预警的5,000亿日圆。
路透2月3日 - 美国股市周三开盘上涨，因油价收复部分失地，且数据显示，美国民间部门就业岗位增幅超过预期。
道琼工业指数 涨88.48点，或0.55%，至16,242.02点；标准普尔500指数 升10.12点，或0.53%，至1,913.15点；Nasdaq指数 上涨28.42点，或0.63%，至4,545.36点。(完)
东芝挫跌16%至242.3日圆，为2016年4月以来的最低收盘位，此前日本共同社报导称，东芝旗下美国核反应堆事业可能录得7,000亿日圆(61亿美元)亏损，远大于东芝先前向投资人预警的5,000亿日圆。
根据穆迪，即便2016年绿色债券创下934亿美元的发行纪录，但在全年全球资本市场债券发行总规模的6.7万亿(兆)美元中，也仅占1.4%。
* 日股日经指数涨0.94%，中国股市沪综指跌0.42%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数跌0.3%，美国原油期货涨0.92%，美国公债收益率报2.4187%