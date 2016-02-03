版本:
中国
市场报道 | 2016年 2月 3日 星期三 22:40 BJT

美国股市：开高，因油价反弹及美国民间就业数据好于预期

路透2月3日 - 美国股市周三开盘上涨，因油价收复部分失地，且数据显示，美国民间部门就业岗位增幅超过预期。

道琼工业指数 涨88.48点，或0.55%，至16,242.02点；标准普尔500指数 升10.12点，或0.53%，至1,913.15点；Nasdaq指数 上涨28.42点，或0.63%，至4,545.36点。(完)

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐