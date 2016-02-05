美国股市：开低，因美国就业岗位增长弱于预期

路透2月5日 - 美国股市周五开盘下跌，因数据显示，美国1月就业岗位增长弱于预期，此前暖和天气给就业岗位增加带来的促进作用已消退。

道琼工业指数 跌3.9点，或0.02%，至16,412.68点；标准普尔500指数 跌3.89点，或0.2%，至1,911.56点；Nasdaq指数 下跌18.34点，或0.41%，至4,491.22点。(完)