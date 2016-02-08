版本:
中国
市场报道 | 2016年 2月 8日 星期一 22:40 BJT

美国股市：大幅低开，继续受科技股跌势及油价下挫拖累

路透2月8日 - 美国股市周一开盘大幅下挫，因在对全球经济放缓的担忧不断加重的情况下，科技股继续拖累大盘，且油价续挫。

道琼工业指数 跌103.48点，或0.64%，至16,101.49点；标准普尔500指数 跌16.95点，或0.9%，至1,863.1点；Nasdaq指数 下跌72.90点，或1.67%，至4,290.24点。(完)

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐