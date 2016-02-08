美国股市：大幅低开，继续受科技股跌势及油价下挫拖累

标题新闻：日本政府文件显示贝莱德在东芝持股5.01%，有可能成为困境中的东芝最大股东
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路透2月8日 - 美国股市周一开盘大幅下挫，因在对全球经济放缓的担忧不断加重的情况下，科技股继续拖累大盘，且油价续挫。
道琼工业指数 跌103.48点，或0.64%，至16,101.49点；标准普尔500指数 跌16.95点，或0.9%，至1,863.1点；Nasdaq指数 下跌72.90点，或1.67%，至4,290.24点。(完)
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国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(%) 较上年同期(% ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第三季 +0.3 r +0.3 r +1.7 r 英国 第三季 +0.6 f +0.5 r +2.2 f 德国 第三季 +0.2 r-@ +0.4 r-@ +1.5 r-@ 法国 第三季 +0.2 f -0.1 r -- 意大利 第三季 0.3 f
路透北京1月19日 - 陷入伪造印章并私签债券交易协议的国海证券 周四发布复牌公告称，公司与事涉机构达成处置方案，国海共承担债券面值167.8亿元人民币。