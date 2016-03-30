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市场报道 | 2016年 3月 30日 星期三 21:41 BJT

美国股市：开盘上涨，因升息忧虑缓解

路透3月30日 - 美国股市周三开盘上涨，美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席叶伦昨日发表的讲话缓解了对今年升息步伐的忧虑。

道琼工业指数 上涨65.2点，或0.37%，至17,698.31点；标准普尔500指数 涨8.03点，或0.39%，至2,063.04点；Nasdaq指数 上升27.77点，或0.57%，至4,874.39点。(完)

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