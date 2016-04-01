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市场报道 | 2016年 4月 1日 星期五 21:42 BJT

美国股市：开盘下跌，此前发布就业数据

路透4月1日 - 美国股市周五开盘下跌，此前发布的就业数据显示，3月美国就业岗位增幅超预期，这是美国经济具强韧的又一迹象，可能鼓励美国联邦储备理事会(FED/美联储)今年升息。

劳工部发布的非农就业报告显示，3月就业岗位增加21.5万个，高于分析师预估的20.5万个。

道琼工业指数 下跌60.33点，或0.34%，至17,624.76点；标准普尔500指数 跌7.45点，或0.36%，至2,052.29点；Nasdaq指数 下挫27.61点，或0.57%，至4,842.23点。(完)

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