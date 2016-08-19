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市场报道 | 2016年 8月 19日 星期五 21:41 BJT

美国股市：开盘下跌，因升息时机重新成为焦点

路透8月19日 - 美国股市周五开盘下跌，一周来交易震荡，因业绩期临近结束，投资者重新聚焦美国联邦储备理事会(FED/美联储)下次升息时机。

道琼工业指数 下跌28.35点，或0.15%，至18,569.35点；标准普尔500指数 下跌4.06点，或0.19%，至2,182.96点；纳斯达克指数 降11.10点，或0.21%，收报5,229.04点。(完)

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